Menu
Kinoafisha
Moscow, RU
RUS
Russian
Search
Cancel
Log In
Registration
Your tickets in your personal cabinet
Showtimes & Tickets
What to watch
TV Shows
About
Filmography
Matthieu Ricard
Matthieu Ricard
Kinoafisha
Persons
Matthieu Ricard
Matthieu Ricard
Matthieu Ricard
Date of Birth
15 February 1946
Age
80 years old
Zodiac sign
Aquarius
Popular Films
8.0
El dulce sabor del éxito
(2021)
7.1
Wheel of Time
(2003)
Filmography
Genre
All
Documentary
Year
All
2021
2003
All
2
Films
2
Actor
2
8
El dulce sabor del éxito
El dulce sabor del éxito
Documentary
2021, Spain
7.1
Wheel of Time
Wheel of Time
Documentary
2003, Germany
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used.
Read more
I agree