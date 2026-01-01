Menu
Martin Nahálka
Martin Nahálka
Martin Nahálka
Martin Nahálka
Date of Birth
19 May 1980
Age
45 years old
Zodiac sign
Taurus
Actor type
Thriller hero
Popular Films
7.5
Miki
(2024)
5.9
Tobruk
(2008)
Filmography
Genre
All
History
Thriller
War
Year
All
2024
2008
All
2
Films
2
Actor
2
7.5
Miki
Miki
Thriller
2024, Czechia / Slovakia
Watch trailer
5.9
Tobruk
Tobruk
War, History
2008, Czechia / Slovakia
