Martin Nahálka

Martin Nahálka

Date of Birth
19 May 1980
Age
45 years old
Zodiac sign
Taurus
Actor type
Thriller hero

Popular Films

Miki 7.5
Miki (2024)
Tobruk 5.9
Tobruk (2008)

Filmography

Genre
Year
Miki 7.5
Miki Miki
Thriller 2024, Czechia / Slovakia
Tobruk 5.9
Tobruk Tobruk
War, History 2008, Czechia / Slovakia
