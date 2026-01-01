Ayelet Menahemi

Menu
Date of Birth
16 December 1963
Age
62 years old
Zodiac sign
Sagittarius
Occupation
Director, Writer

Popular Films

Filmography

Genre
Year
Seven Blessings 8
Seven Blessings Sheva Brachot
Comedy, Drama 2023, Israel
Noodle 7.3
Noodle Noodle
Drama 2007, Israel
