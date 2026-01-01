Menu
Kinoafisha
Moscow, RU
RUS
Russian
Search
Cancel
Log In
Registration
Your tickets in your personal cabinet
Showtimes & Tickets
What to watch
TV Shows
About
Filmography
Ayelet Menahemi
Ayelet Menahemi
Kinoafisha
Persons
Ayelet Menahemi
Ayelet Menahemi
Ayelet Menahemi
Date of Birth
16 December 1963
Age
62 years old
Zodiac sign
Sagittarius
Occupation
Director, Writer
Popular Films
8.0
Seven Blessings
(2023)
7.3
Noodle
(2007)
Filmography
Genre
All
Comedy
Drama
Year
All
2023
2007
All
2
Films
2
Director
2
Writer
1
8
Seven Blessings
Sheva Brachot
Comedy, Drama
2023, Israel
7.3
Noodle
Noodle
Drama
2007, Israel
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used.
Read more
I agree