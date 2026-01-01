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Shira Geffen
Shira Geffen
Kinoafisha
Persons
Shira Geffen
Shira Geffen
Shira Geffen
Date of Birth
30 April 1971
Age
55 years old
Zodiac sign
Taurus
Occupation
Actress, Writer, Director
Popular Films
7.2
Jellyfish
(2007)
Filmography
7.2
Jellyfish
Meduzot
Drama
2007, France / Israel
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