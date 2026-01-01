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Shira Geffen Shira Geffen
Kinoafisha Persons Shira Geffen

Shira Geffen

Shira Geffen

Date of Birth
30 April 1971
Age
55 years old
Zodiac sign
Taurus
Occupation
Actress, Writer, Director

Popular Films

Jellyfish 7.2
Jellyfish (2007)

Filmography

Jellyfish 7.2
Jellyfish Meduzot
Drama 2007, France / Israel
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