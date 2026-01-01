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Julius Albert Julius Albert
Kinoafisha Persons Julius Albert

Julius Albert

Julius Albert

Actor type
Dramatic actor, Comedy actor

Popular Films

Daisies 7.2
Daisies (1966)
Fruit of Paradise 6.8
Fruit of Paradise (1969)

Filmography

Fruit of Paradise 6.8
Fruit of Paradise Ovoce stromu rajskych jime
Drama 1969, Czechoslovakia / Belgium
Daisies 7.2
Daisies Sedmikrásky
Drama, Comedy 1966, Czechoslovakia
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