Menu
Kinoafisha
Moscow, RU
RUS
Русский
Search
Cancel
Log In
Registration
Your tickets in your personal cabinet
Showtimes & Tickets
What to watch
TV Shows
Trailers
Reviews
Persons
About
Julia Panasenko
Julia Panasenko
Kinoafisha
Persons
Julia Panasenko
Julia Panasenko
Julia Panasenko
Occupation
Director, Writer
Popular Films
7.0
Pogruzhenie
(2009)
0.0
DOKer Shorts #4
(2016)
0.0
Intro
(2016)
Filmography
DOKer Shorts #4
DOKer Shorts #4
Documentary
2016, Belgium / Switzerland / Russia / Spain
Intro
Intro
Documentary
2016, Russia
7
Pogruzhenie
Pogruzhenie
Documentary, Music
2009, Russia
Show more
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used.
Read more
I agree