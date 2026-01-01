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Julia Panasenko Julia Panasenko
Kinoafisha Persons Julia Panasenko

Julia Panasenko

Julia Panasenko

Occupation
Director, Writer

Popular Films

Pogruzhenie 7.0
Pogruzhenie (2009)
DOKer Shorts #4 0.0
DOKer Shorts #4 (2016)
Intro 0.0
Intro (2016)

Filmography

DOKer Shorts #4
DOKer Shorts #4 DOKer Shorts #4
Documentary 2016, Belgium / Switzerland / Russia / Spain
Intro
Intro Intro
Documentary 2016, Russia
Pogruzhenie 7
Pogruzhenie Pogruzhenie
Documentary, Music 2009, Russia
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