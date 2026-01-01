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Kinoafisha Persons Maurizio Nichetti Awards

Awards and nominations of Maurizio Nichetti

Maurizio Nichetti
Awards and nominations of Maurizio Nichetti
Moscow International Film Festival 1989 Moscow International Film Festival 1989
Golden St. George
Winner
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