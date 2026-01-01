Menu
Maurizio Nichetti
Maurizio Nichetti
Kinoafisha
Persons
Maurizio Nichetti
Maurizio Nichetti
Maurizio Nichetti
Date of Birth
8 May 1948
Age
77 years old
Zodiac sign
Taurus
Occupation
Writer, Actor, Director
Actor type
Comedy actor, Science-fiction hero, Voice actor
Popular Films
7.2
Ladri di saponette
(1989)
6.9
Allegro non troppo
(1977)
Filmography
Genre
All
Animation
Comedy
Musical
Sci-Fi
Year
All
1989
1977
All
2
Films
2
Director
1
Writer
2
Actor
2
7.2
Ladri di saponette
Ladri di saponette
Comedy
1989, Italy
6.9
Allegro non troppo
Allegro non troppo
Musical, Sci-Fi, Comedy, Animation
1977, Italy
