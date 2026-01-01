Menu
Kinoafisha Persons Maurizio Nichetti

Date of Birth
8 May 1948
Age
77 years old
Zodiac sign
Taurus
Occupation
Writer, Actor, Director
Actor type
Comedy actor, Science-fiction hero, Voice actor

Popular Films

Ladri di saponette (1989)
Ladri di saponette (1989)
Allegro non troppo 6.9
Allegro non troppo (1977)

Filmography

Genre
Year
Ladri di saponette 7.2
Ladri di saponette
Comedy 1989, Italy
Allegro non troppo 6.9
Allegro non troppo
Musical, Sci-Fi, Comedy, Animation 1977, Italy
