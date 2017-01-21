Azary Messerer

Menu
Date of Birth
18 May 1939
Age
77 years old
Zodiac sign
Taurus
Date of death
21 January 2017
Actor type
The Adventurer

Popular Films

Filmography

Genre
Year
Fifteen-Year-Old Captain 7.1
Fifteen-Year-Old Captain Pyatnadtsatiletniy kapitan
Children's, Adventure, Family 1945, USSR
