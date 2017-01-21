Menu
Azary Messerer
Azary Messerer
Date of Birth
18 May 1939
Age
77 years old
Zodiac sign
Taurus
Date of death
21 January 2017
Actor type
The Adventurer
Popular Films
7.1
Fifteen-Year-Old Captain
(1945)
Filmography
Genre
All
Adventure
Children's
Family
Year
All
1945
All
1
Films
1
Actor
1
7.1
Fifteen-Year-Old Captain
Pyatnadtsatiletniy kapitan
Children's, Adventure, Family
1945, USSR
