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Nikita Ostrikov
Nikita Ostrikov
Kinoafisha
Persons
Nikita Ostrikov
Nikita Ostrikov
Nikita Ostrikov
Actor type
Dramatic actor
,
The Adventurer
Popular Films
6.9
Zhazhda
(2013)
5.7
Tayna Zaborskogo omuta
(2003)
Filmography
6.9
Zhazhda
Zhazhda
Drama
2013, Russia
Watch trailer
5.7
Tayna Zaborskogo omuta
Tayna Zaborskogo omuta
Adventure, Family
2003, Russia
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