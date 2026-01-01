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Nikita Ostrikov Nikita Ostrikov
Kinoafisha Persons Nikita Ostrikov

Nikita Ostrikov

Nikita Ostrikov

Actor type
Dramatic actor, The Adventurer

Popular Films

Zhazhda 6.9
Zhazhda (2013)
5.7
Tayna Zaborskogo omuta (2003)

Filmography

Zhazhda 6.9
Zhazhda Zhazhda
Drama 2013, Russia
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5.7
Tayna Zaborskogo omuta Tayna Zaborskogo omuta
Adventure, Family 2003, Russia
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