Miguel Couturier

Date of Birth
29 September 1950
Age
61 years old
Zodiac sign
Libra
Date of death
3 January 2012
Occupation
Actor
Actor type
The Adventurer, Science-fiction hero, Dramatic actor

Filmography

Genre
Year
2033 4.1
2033 2033
Adventure, Sci-Fi 2009, Mexico
Dos Abrazos 6.4
Dos Abrazos Dos Abrazos
Drama 2007, Mexico
