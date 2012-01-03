Miguel Couturier

Menu
Date of Birth
29 September 1950
Age
61 years old
Zodiac sign
Libra
Date of death
3 January 2012
Occupation
Actor
Actor type
The Adventurer, Science-fiction hero, Dramatic actor
Popular Films
6.4
Dos Abrazos
(2007)
4.1
2033
(2009)
Filmography
4.1
2033
2033
Adventure, Sci-Fi
2009, Mexico
Watch trailer
6.4
Dos Abrazos
Dos Abrazos
Drama
2007, Mexico
