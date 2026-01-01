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Milan Maric
Milan Maric Milan Maric
Kinoafisha Persons Milan Maric

Milan Maric

Milan Maric

Date of Birth
26 September 1981
Age
44 years old
Zodiac sign
Libra
Occupation
Actor
Actor type
Dramatic actor, Romantic hero

Popular Films

Besa 8.7
Besa (2018)
Dovlatov 6.7
Dovlatov (2017)
Oborvannaya melodiya 0.0
Oborvannaya melodiya (2018)

Filmography

Oborvannaya melodiya
Oborvannaya melodiya
Romantic, Detective, 2018, Russia
Besa 8.7
Besa
Drama, Crime 2018, Serbia
Dovlatov 6.7
Dovlatov Dovlatov
Drama, Biography 2017, Russia
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