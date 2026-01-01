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Milan Maric
Milan Maric
Kinoafisha
Persons
Milan Maric
Milan Maric
Milan Maric
Date of Birth
26 September 1981
Age
44 years old
Zodiac sign
Libra
Occupation
Actor
Actor type
Dramatic actor
,
Romantic hero
Popular Films
8.7
Besa
(2018)
6.7
Dovlatov
(2017)
0.0
Oborvannaya melodiya
(2018)
Filmography
Oborvannaya melodiya
Romantic, Detective,
2018, Russia
8.7
Besa
Drama, Crime
2018, Serbia
6.7
Dovlatov
Dovlatov
Drama, Biography
2017, Russia
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