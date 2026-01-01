Marta Żmuda Trzebiatowska

Menu
Date of Birth
26 July 1984
Age
41 years old
Zodiac sign
Leo
Actor type
Comedy actress, Dramatic actress
Popular Films
5.5
Love, Wedding, Marriage
(2010)
5.0
And a Warm Heart
(2008)
4.9
Nie klam, kochanie
(2008)
Filmography
Genre
All
Comedy
Drama
Year
All
2022
2010
2008
All
4
Films
4
Actress
4
4.3
Bejbis
Bejbis
Comedy
2022, Poland / Italy
5.5
Love, Wedding, Marriage
Love, Wedding, Marriage
Comedy
2010, USA
Watch trailer
5
And a Warm Heart
Serce na dłoni
Drama
2008, Poland / Ukraine
4.9
Nie klam, kochanie
Nie klam, kochanie
Comedy
2008, Poland
