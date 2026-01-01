Menu
Marta Żmuda Trzebiatowska

Marta Żmuda Trzebiatowska

Date of Birth
26 July 1984
Age
41 years old
Zodiac sign
Leo
Actor type
Comedy actress, Dramatic actress

Popular Films

Love, Wedding, Marriage 5.5
Love, Wedding, Marriage (2010)
And a Warm Heart 5.0
And a Warm Heart (2008)
Nie klam, kochanie 4.9
Nie klam, kochanie (2008)

Filmography

Genre
Year
Bejbis 4.3
Bejbis Bejbis
Comedy 2022, Poland / Italy
Love, Wedding, Marriage 5.5
Love, Wedding, Marriage Love, Wedding, Marriage
Comedy 2010, USA
And a Warm Heart 5
And a Warm Heart Serce na dłoni
Drama 2008, Poland / Ukraine
Nie klam, kochanie 4.9
Nie klam, kochanie Nie klam, kochanie
Comedy 2008, Poland
