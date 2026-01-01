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Kinoafisha
Persons
Carlos Cuarón
Awards
Awards and nominations of Carlos Cuarón
Carlos Cuarón
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Awards
Awards and nominations of Carlos Cuarón
Academy Awards, USA 2003
Best Original Screenplay
Nominee
Best Original Screenplay
Nominee
BAFTA Awards 2003
Best Screenplay (Original)
Nominee
Best Screenplay (Original)
Nominee
Venice Film Festival 2001
Best Screenplay
Winner
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