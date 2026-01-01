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Kinoafisha Persons Carlos Cuarón Awards

Awards and nominations of Carlos Cuarón

Carlos Cuarón
Awards and nominations of Carlos Cuarón
Academy Awards, USA 2003 Academy Awards, USA 2003
Best Original Screenplay
Nominee
 Best Original Screenplay
Nominee
BAFTA Awards 2003 BAFTA Awards 2003
Best Screenplay (Original)
Nominee
 Best Screenplay (Original)
Nominee
Venice Film Festival 2001 Venice Film Festival 2001
Best Screenplay
Winner
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