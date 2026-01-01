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Kinoafisha Persons Walerian Borowczyk Awards

Awards and nominations of Walerian Borowczyk

Walerian Borowczyk
Awards and nominations of Walerian Borowczyk
Cannes Film Festival 1975 Cannes Film Festival 1975
Palme d'Or
Nominee
BAFTA Awards 1960 BAFTA Awards 1960
Best Animated Film
Nominee
Berlin International Film Festival 1972 Berlin International Film Festival 1972
Interfilm Grand Prix
Winner
Berlin International Film Festival 1966 Berlin International Film Festival 1966
Short Film
Winner
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