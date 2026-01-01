Menu
Kinoafisha
Moscow, RU
RUS
Русский
Search
Cancel
Log In
Registration
Your tickets in your personal cabinet
Showtimes & Tickets
What to watch
TV Shows
Trailers
Reviews
Persons
Kinoafisha
Persons
Walerian Borowczyk
Awards
Awards and nominations of Walerian Borowczyk
Walerian Borowczyk
About
Awards
Awards and nominations of Walerian Borowczyk
Cannes Film Festival 1975
Palme d'Or
Nominee
BAFTA Awards 1960
Best Animated Film
Nominee
Berlin International Film Festival 1972
Interfilm Grand Prix
Winner
Berlin International Film Festival 1966
Short Film
Winner
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used.
Read more
I agree