Kinoafisha
Persons
Pierre Étaix
Awards
Awards and nominations of Pierre Étaix
Pierre Étaix
About
Filmography
Awards
Awards and nominations of Pierre Étaix
Academy Awards, USA 1963
Best Live Action Short Film
Winner
Cannes Film Festival 1965
OCIC Award
Winner
Best Film for the Youth
Winner
Palme d'Or
Nominee
Cannes Film Festival 1969
Palme d'Or
Nominee
Moscow International Film Festival 1963
Special Diploma
Winner
Grand Prix
Nominee
Berlin International Film Festival 1963
Golden Berlin Bear
Nominee
