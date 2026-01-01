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Ksenia Borodina
Ksenia Borodina
Kinoafisha
Persons
Ksenia Borodina
Ksenia Borodina
Ksenia Borodina
Date of Birth
8 March 1983
Age
43 years old
Zodiac sign
Pisces
Height
165 cm (5 ft 5 in)
Actor type
Comedy actress
,
Voice actress
,
Dramatic actress
Popular Films
6.8
Zaza
(2008)
6.5
Devstvennost
(2008)
5.6
Metod Lavrovoj
(2011)
Filmography
2.9
Za lyubov
Comedy
2026, Russia
Watch trailer
Tickets
Borodina protiv Buzovoy
Reality-TV
2018, Russia
5.3
S 8 marta, muzhchiny!
S 8 marta, muzhchiny!
Comedy
2014, Russia / Belarus
Watch trailer
5.1
Dive Olly Dive and the Pirate Treasure
Dive Olly Dive and the Pirate Treasure
Animation, Family
2014, USA / Australia
Watch trailer
5.6
Metod Lavrovoj
Detective
2011, Russia
6.5
Devstvennost
Devstvennost
Documentary, Drama
2008, Russia
6.8
Zaza
Zaza
Comedy, Romantic
2008, Russia
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