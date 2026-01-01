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Ksenia Borodina
Ksenia Borodina Ksenia Borodina
Kinoafisha Persons Ksenia Borodina

Ksenia Borodina

Ksenia Borodina

Date of Birth
8 March 1983
Age
43 years old
Zodiac sign
Pisces
Height
165 cm (5 ft 5 in)
Actor type
Comedy actress, Voice actress, Dramatic actress

Popular Films

Zaza 6.8
Zaza (2008)
Devstvennost 6.5
Devstvennost (2008)
Metod Lavrovoj 5.6
Metod Lavrovoj (2011)

Filmography

Za lyubov 2.9
Za lyubov
Comedy 2026, Russia
Watch trailer
Tickets
Borodina protiv Buzovoy
Borodina protiv Buzovoy
Reality-TV 2018, Russia
S 8 marta, muzhchiny! 5.3
S 8 marta, muzhchiny! S 8 marta, muzhchiny!
Comedy 2014, Russia / Belarus
Watch trailer
Dive Olly Dive and the Pirate Treasure 5.1
Dive Olly Dive and the Pirate Treasure Dive Olly Dive and the Pirate Treasure
Animation, Family 2014, USA / Australia
Watch trailer
Metod Lavrovoj 5.6
Metod Lavrovoj
Detective 2011, Russia
Devstvennost 6.5
Devstvennost Devstvennost
Documentary, Drama 2008, Russia
Zaza 6.8
Zaza Zaza
Comedy, Romantic 2008, Russia
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