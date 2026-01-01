Menu
Miki Nakatani
Miki Nakatani
Miki Nakatani
Miki Nakatani
Date of Birth
12 January 1976
Age
50 years old
Zodiac sign
Capricorn
Occupation
Actress
Height
160 cm (5 ft 3 in)
Actor type
Dramatic actor, Comedy actor, Horror actor
Popular Films
7.3
Ring
(1997)
6.6
Hankyu Railways - A 15-minute Miracle
(2011)
6.4
Seven Days of Himawari and Her Puppies
(2012)
Filmography
Genre
All
Comedy
Drama
Fantasy
Horror
Thriller
Year
All
2012
2011
1997
All
3
Films
3
Actor
3
6.4
Seven Days of Himawari and Her Puppies
Himawari to koinu no nanokakan
Drama
2012, Japan
Watch trailer
6.6
Hankyu Railways - A 15-minute Miracle
Hankyu densha
Comedy
2011, Japan
7.3
Ring
Ringu
Horror, Thriller, Fantasy
1997, Japan
