Miki Nakatani

Date of Birth
12 January 1976
Age
50 years old
Zodiac sign
Capricorn
Occupation
Actress
Height
160 cm (5 ft 3 in)
Actor type
Dramatic actor, Comedy actor, Horror actor

Popular Films

Filmography

Genre
Year
Seven Days of Himawari and Her Puppies 6.4
Seven Days of Himawari and Her Puppies Himawari to koinu no nanokakan
Drama 2012, Japan
Hankyu Railways - A 15-minute Miracle 6.6
Hankyu Railways - A 15-minute Miracle Hankyu densha
Comedy 2011, Japan
Ring 7.3
Ring Ringu
Horror, Thriller, Fantasy 1997, Japan
