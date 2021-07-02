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Nikolai Slichenko
Nikolai Slichenko Nikolai Slichenko
Kinoafisha Persons Nikolai Slichenko

Nikolai Slichenko

Nikolai Slichenko

Date of Birth
27 December 1934
Age
86 years old
Zodiac sign
Capricorn
Date of death
2 July 2021
Actor type
Comedy actor, Romantic hero

Popular Films

Wedding in Malinovka 7.7
Wedding in Malinovka (1967)
Hard Happiness 5.8
Hard Happiness (1958)

Filmography

Wedding in Malinovka 7.7
Wedding in Malinovka Svadba v Malinovke
Comedy, Musical 1967, USSR
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Hard Happiness 5.8
Hard Happiness Trudnoe schaste
History, Romantic 1958, USSR
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