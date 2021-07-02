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Nikolai Slichenko
Nikolai Slichenko
Kinoafisha
Persons
Nikolai Slichenko
Nikolai Slichenko
Nikolai Slichenko
Date of Birth
27 December 1934
Age
86 years old
Zodiac sign
Capricorn
Date of death
2 July 2021
Actor type
Comedy actor
,
Romantic hero
Popular Films
7.7
Wedding in Malinovka
(1967)
5.8
Hard Happiness
(1958)
Filmography
7.7
Wedding in Malinovka
Svadba v Malinovke
Comedy, Musical
1967, USSR
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5.8
Hard Happiness
Trudnoe schaste
History, Romantic
1958, USSR
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