Menu
Kinoafisha
Moscow, RU
RUS
Русский
Search
Cancel
Log In
Registration
Your tickets in your personal cabinet
Showtimes & Tickets
What to watch
TV Shows
Trailers
Reviews
Persons
About
Filmography
Huguette Oligny
Huguette Oligny
Kinoafisha
Persons
Huguette Oligny
Huguette Oligny
Huguette Oligny
Date of Birth
31 January 1922
Age
91 years old
Zodiac sign
Aquarius
Date of death
9 May 2013
Actor type
Dramatic actress
Popular Films
6.9
Kamouraska
(1973)
6.0
La Capture
(2007)
Filmography
6
La Capture
La capture
Drama
2007, France / Canada
Watch trailer
6.9
Kamouraska
Kamouraska
History, Drama
1973, Canada / France
Show more
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used.
Read more
I agree