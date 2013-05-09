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Huguette Oligny Huguette Oligny
Kinoafisha Persons Huguette Oligny

Huguette Oligny

Huguette Oligny

Date of Birth
31 January 1922
Age
91 years old
Zodiac sign
Aquarius
Date of death
9 May 2013
Actor type
Dramatic actress

Popular Films

Kamouraska 6.9
Kamouraska (1973)
La Capture 6.0
La Capture (2007)

Filmography

La Capture 6
La Capture La capture
Drama 2007, France / Canada
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Kamouraska 6.9
Kamouraska Kamouraska
History, Drama 1973, Canada / France
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