Kinoafisha
Manuel Poutte
Date of Birth
19 March 1963
Age
62 years old
Zodiac sign
Pisces
Occupation
Director, Producer, Writer
Popular Films
Filmography
Genre
All
Documentary
Year
All
2014
2008
All
2
Films
2
Producer
1
Writer
2
Director
1
7.3
Happiness at Work
Happiness at Work
Documentary
2014, France
6.4
Les tremblements lointains
Les tremblements lointains
2008, France / Belgium
