Manuel Poutte Manuel Poutte
Manuel Poutte

Date of Birth
19 March 1963
Age
62 years old
Zodiac sign
Pisces
Occupation
Director, Producer, Writer

Popular Films

Happiness at Work (2014)
Filmography

Genre
Year
Happiness at Work 7.3
Happiness at Work Happiness at Work
Documentary 2014, France
6.4
Les tremblements lointains Les tremblements lointains
2008, France / Belgium
