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Max Baissette de Malglaive Max Baissette de Malglaive
Kinoafisha Persons Max Baissette de Malglaive

Max Baissette de Malglaive

Max Baissette de Malglaive

Date of Birth
19 June 2000
Age
26 years old
Zodiac sign
Gemini
Actor type
Dramatic actor, Comedy actor, Action hero

Popular Films

22 Bullets 7.0
22 Bullets (2010)
Versailles 6.8
Versailles (2008)
Néro 6.7
Néro (2025)

Filmography

Néro 6.7
Néro
Drama, Adventure, History, 2025, France
Hommes au bord de la crise de nerfs 5
Hommes au bord de la crise de nerfs Hommes au bord de la crise de nerfs
Comedy 2022, France / Belgium
Frère et soeur 5.5
Frère et soeur Frère et soeur
Drama 2022, France
Watch trailer
Mr. Know-It-All 6.4
Mr. Know-It-All Monsieur je-sais-tout
Comedy, Drama 2018, France
Mea Culpa 6.1
Mea Culpa Mea culpa
Action, Crime, Thriller 2014, France / Belgium / USA
22 Bullets 7
22 Bullets 22 bullets aka L’immortel
Crime 2010, France
Watch trailer
Versailles 6.8
Versailles Versailles
Drama 2008, France
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