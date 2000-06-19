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Max Baissette de Malglaive
Max Baissette de Malglaive
Kinoafisha
Persons
Max Baissette de Malglaive
Max Baissette de Malglaive
Max Baissette de Malglaive
Date of Birth
19 June 2000
Age
26 years old
Zodiac sign
Gemini
Actor type
Dramatic actor
,
Comedy actor
,
Action hero
Popular Films
7.0
22 Bullets
(2010)
6.8
Versailles
(2008)
6.7
Néro
(2025)
Filmography
6.7
Néro
Drama, Adventure, History,
2025, France
5
Hommes au bord de la crise de nerfs
Hommes au bord de la crise de nerfs
Comedy
2022, France / Belgium
5.5
Frère et soeur
Frère et soeur
Drama
2022, France
Watch trailer
6.4
Mr. Know-It-All
Monsieur je-sais-tout
Comedy, Drama
2018, France
6.1
Mea Culpa
Mea culpa
Action, Crime, Thriller
2014, France / Belgium / USA
7
22 Bullets
22 bullets aka L’immortel
Crime
2010, France
Watch trailer
6.8
Versailles
Versailles
Drama
2008, France
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