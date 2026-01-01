Martin Gates

Menu
Occupation
Director, Producer, Writer
Filmography
3
6.3
The Ugly Duckling
The Ugly Duckling
Animation, Fairy Tale
1997, USA
5.5
The Snow Queen's Revenge
The Snow Queen's Revenge
Animation, Family, Fairy Tale
1996, Great Britain
6.4
The Snow Queen
The Snow Queen
Animation, Fairy Tale
1995, Great Britain
