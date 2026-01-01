Martin Gates

Menu
Occupation
Director, Producer, Writer

Popular Films

Filmography

Genre
Year
The Ugly Duckling 6.3
The Ugly Duckling The Ugly Duckling
Animation, Fairy Tale 1997, USA
The Snow Queen's Revenge 5.5
The Snow Queen's Revenge The Snow Queen's Revenge
Animation, Family, Fairy Tale 1996, Great Britain
The Snow Queen 6.4
The Snow Queen The Snow Queen
Animation, Fairy Tale 1995, Great Britain
