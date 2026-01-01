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Kinoafisha
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Sid Caesar
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Awards and nominations of Sid Caesar
Sid Caesar
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Awards
Awards and nominations of Sid Caesar
Primetime Emmy Awards 1957
Best Continuing Performance by a Comedian in a Series
Winner
Primetime Emmy Awards 1952
Best Actor
Winner
Best Comedian or Comedienne
Nominee
Primetime Emmy Awards 1997
Outstanding Guest Actor in a Comedy Series
Nominee
Primetime Emmy Awards 1995
Outstanding Guest Actor in a Comedy Series
Nominee
Primetime Emmy Awards 1958
Best Continuing Performance (Male) in a Series by a Comedian, Singer, Host, Dancer, M.C., Announcer, Narrator, Panelist, or any Person who Essentially Plays Himself
Nominee
Primetime Emmy Awards 1956
Best Comedian
Nominee
Primetime Emmy Awards 1954
Best Male Star of Regular Series
Nominee
Primetime Emmy Awards 1953
Best Comedian
Nominee
Primetime Emmy Awards 1951
Most Outstanding Personality
Nominee
Best Actor
Nominee
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