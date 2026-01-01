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Natalya Lesnikovskaya
Natalya Lesnikovskaya Natalya Lesnikovskaya
Kinoafisha Persons Natalya Lesnikovskaya

Natalya Lesnikovskaya

Natalya Lesnikovskaya

Date of Birth
20 January 1982
Age
44 years old
Zodiac sign
Capricorn
Occupation
Actress, Writer, Producer
Actor type
Dramatic actress, Romantic actress, Comedy actress

Popular Films

Bratya Karamazovy 7.4
Bratya Karamazovy (2009)
Hero on call 7.0
Hero on call (2020)
The Spot 6.6
The Spot (2006)

Filmography

Bes Poputal 5.8
Bes Poputal Bes Poputal
Comedy, Drama, Fantasy 2025, Russia
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Hero on call 7
Hero on call
Detective 2020, Russia
Podem s glubiny
Podem s glubiny
Detective, Drama, 2018, Russia
Ya ne takoy. Ya ne takaya 3.9
Ya ne takoy. Ya ne takaya Ya ne takoy. Ya ne takaya
Comedy 2018, Russia
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Zhenshchina s liliyami
Zhenshchina s liliyami
Romantic 2016, Russia
Chuzhaya milaya 4.6
Chuzhaya milaya
Drama, Romantic, 2015, Russia
Mezhdu not ili Tantricheskaya simfoniya 5.2
Mezhdu not ili Tantricheskaya simfoniya
Romantic 2015, Russia
Ot prazdnika k prazdniku
Ot prazdnika k prazdniku Ot prazdnika k prazdniku
Romantic 2014, Russia
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