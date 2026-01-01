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Natalya Lesnikovskaya
Natalya Lesnikovskaya
Kinoafisha
Persons
Natalya Lesnikovskaya
Natalya Lesnikovskaya
Natalya Lesnikovskaya
Date of Birth
20 January 1982
Age
44 years old
Zodiac sign
Capricorn
Occupation
Actress, Writer, Producer
Actor type
Dramatic actress
,
Romantic actress
,
Comedy actress
Popular Films
7.4
Bratya Karamazovy
(2009)
7.0
Hero on call
(2020)
6.6
The Spot
(2006)
Filmography
5.8
Bes Poputal
Bes Poputal
Comedy, Drama, Fantasy
2025, Russia
Watch trailer
7
Hero on call
Detective
2020, Russia
Podem s glubiny
Detective, Drama,
2018, Russia
3.9
Ya ne takoy. Ya ne takaya
Ya ne takoy. Ya ne takaya
Comedy
2018, Russia
Watch trailer
Zhenshchina s liliyami
Romantic
2016, Russia
4.6
Chuzhaya milaya
Drama, Romantic,
2015, Russia
5.2
Mezhdu not ili Tantricheskaya simfoniya
Romantic
2015, Russia
Ot prazdnika k prazdniku
Ot prazdnika k prazdniku
Romantic
2014, Russia
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