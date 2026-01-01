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Kinoafisha Persons Erik Estrada Awards

Awards and nominations of Erik Estrada

Erik Estrada
Awards and nominations of Erik Estrada
Golden Globes, USA 1980 Golden Globes, USA 1980
Best TV Actor - Drama
Nominee
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