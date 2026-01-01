Menu
Русский
Cancel
Your tickets in your personal cabinet
Kinoafisha Persons Guy Maddin Awards

Awards and nominations of Guy Maddin

Guy Maddin
Awards and nominations of Guy Maddin
Toronto International Film Festival 2007 Toronto International Film Festival 2007
Best Canadian Feature Film
Winner
Toronto International Film Festival 1995 Toronto International Film Festival 1995
Best Canadian Short Film - Special Jury Citation
Winner
Berlin International Film Festival 2020 Berlin International Film Festival 2020
Best Short film
Nominee
Berlin International Film Festival 2018 Berlin International Film Festival 2018
Forum
Nominee
 Forum
Nominee
Toronto International Film Festival 2018 Toronto International Film Festival 2018
Best Canadian Short Film
Nominee
Toronto International Film Festival 2015 Toronto International Film Festival 2015
Best Canadian Film
Nominee
 Best Canadian Feature Film
Nominee
 Best Canadian Feature Film
Nominee
Berlin International Film Festival 2007 Berlin International Film Festival 2007
Best Feature Film
Nominee
Berlin International Film Festival 2005 Berlin International Film Festival 2005
Best Short Film
Nominee
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Read more