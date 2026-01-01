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Kinoafisha
Persons
Guy Maddin
Awards
Awards and nominations of Guy Maddin
Guy Maddin
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Awards
Awards and nominations of Guy Maddin
Toronto International Film Festival 2007
Best Canadian Feature Film
Winner
Toronto International Film Festival 1995
Best Canadian Short Film - Special Jury Citation
Winner
Berlin International Film Festival 2020
Best Short film
Nominee
Berlin International Film Festival 2018
Forum
Nominee
Forum
Nominee
Toronto International Film Festival 2018
Best Canadian Short Film
Nominee
Toronto International Film Festival 2015
Best Canadian Film
Nominee
Best Canadian Feature Film
Nominee
Best Canadian Feature Film
Nominee
Berlin International Film Festival 2007
Best Feature Film
Nominee
Berlin International Film Festival 2005
Best Short Film
Nominee
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