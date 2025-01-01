Menu
Aleksey Morozov
Date of Birth
16 November 1979
Age
45 years old
Zodiac sign
Scorpio
Biography of Aleksey Morozov
Aleksey Morozov - Russian actor. He was born November 16, 1979 in Saint Petersburg, Russia.
Popular Films
7.4
Panfilov's 28 Men
(2016)
6.9
Angel's Aisle
(2008)
6.1
Muzhchiny est muzhchiny
(1985)
Stolypin
History
2024, Russia
Detektiv na vse ruki. Zadacha so zvezdochkoj
Detective, Romantic
2024, Russia
Detektiv na vse ruki. Utrom prosnutsya ne vse
Detective
2023, Russia
Detektiv na vse ruki. Devichi sekrety
Detective
2023, Russia
Oboroten
Action, Detective
2023, Russia
Leto v gorode
Romantic, Comedy
2023, Russia
Tot muzhchina, ta zhenschina
Romantic
2022, Russia
Russkie gorki
Drama, Romantic, History
2021, Russia
Provincial
Crime, Detective
2021, Ukraine
Za pyat minut do yanvarya
Comedy
2020, Russia
The Adviser
Drama, Mystery
2020, Ukraine
Hope
Action, Drama
2020, Russia
Opіkun
Romantic
2019, Ukraine
5.6
Iliana
Iliana
Thriller, Comedy
2019, Russia
Watch trailer
Zabytaya zhenschina
Romantic
2017, Russia
The Experts
Mystery
2017, Ukraine
Zhena naprokat
Comedy, Romantic
2016, Russia
Tainstvennaya strast
Drama
2016, Russia
7.4
Panfilov's 28 Men
28 panfilovtsev
War, Drama
2016, Russia
Watch trailer
3.3
Odnoklassnitsy
Odnoklassnitsy
Romantic
2013, Russia
6.9
Angel's Aisle
Pridel angela
History, Drama
2008, Russia
5.7
Plate ot kutyur
Plate ot kutyur
Romantic, Comedy
2008, Russia
6.1
Muzhchiny est muzhchiny
Muzhchiny est muzhchiny
Family, Comedy
1985, USSR
