Aleksey Morozov
Aleksey Morozov

Date of Birth
16 November 1979
Age
45 years old
Zodiac sign
Scorpio

Biography of Aleksey Morozov

Aleksey Morozov - Russian actor. He was born November 16, 1979 in Saint Petersburg, Russia.

Popular Films

Panfilov's 28 Men 7.4
Panfilov's 28 Men (2016)
Angel's Aisle 6.9
Angel's Aisle (2008)
Muzhchiny est muzhchiny 6.1
Muzhchiny est muzhchiny (1985)

Filmography

Stolypin
Stolypin
History 2024, Russia
Detektiv na vse ruki. Zadacha so zvezdochkoj
Detektiv na vse ruki. Zadacha so zvezdochkoj
Detective, Romantic 2024, Russia
Detektiv na vse ruki. Utrom prosnutsya ne vse
Detektiv na vse ruki. Utrom prosnutsya ne vse
Detective 2023, Russia
Detektiv na vse ruki. Devichi sekrety
Detektiv na vse ruki. Devichi sekrety
Detective 2023, Russia
Oboroten
Oboroten
Action, Detective 2023, Russia
Leto v gorode
Leto v gorode
Romantic, Comedy 2023, Russia
Tot muzhchina, ta zhenschina
Tot muzhchina, ta zhenschina
Romantic 2022, Russia
Russkie gorki
Russkie gorki
Drama, Romantic, History 2021, Russia
Provincial
Provincial
Crime, Detective 2021, Ukraine
Za pyat minut do yanvarya
Za pyat minut do yanvarya
Comedy 2020, Russia
The Adviser
The Adviser
Drama, Mystery 2020, Ukraine
Hope
Hope
Action, Drama 2020, Russia
Opіkun
Opіkun
Romantic 2019, Ukraine
Iliana 5.6
Iliana Iliana
Thriller, Comedy 2019, Russia
Watch trailer
Zabytaya zhenschina
Zabytaya zhenschina
Romantic 2017, Russia
The Experts
The Experts
Mystery 2017, Ukraine
Zhena naprokat
Zhena naprokat
Comedy, Romantic 2016, Russia
Tainstvennaya strast
Tainstvennaya strast
Drama 2016, Russia
Panfilov's 28 Men 7.4
Panfilov's 28 Men 28 panfilovtsev
War, Drama 2016, Russia
Watch trailer
Odnoklassnitsy 3.3
Odnoklassnitsy Odnoklassnitsy
Romantic 2013, Russia
Angel's Aisle 6.9
Angel's Aisle Pridel angela
History, Drama 2008, Russia
Plate ot kutyur 5.7
Plate ot kutyur Plate ot kutyur
Romantic, Comedy 2008, Russia
Muzhchiny est muzhchiny 6.1
Muzhchiny est muzhchiny Muzhchiny est muzhchiny
Family, Comedy 1985, USSR
