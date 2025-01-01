Menu
Kinoafisha
Persons
Gian Maria Volonté
Awards
Gian Maria Volonté
Cannes Film Festival 1983
Best Actor
Winner
Cannes Film Festival 1972
Special Mention
Winner
Venice Film Festival 1991
Career Golden Lion
Winner
Venice Film Festival 1987
Best Actor
Winner
Berlin International Film Festival 1987
Best Actor
Winner
