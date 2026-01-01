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Kinoafisha Persons Věra Chytilová Awards

Awards and nominations of Věra Chytilová

Věra Chytilová
Awards and nominations of Věra Chytilová
Cannes Film Festival 1970 Cannes Film Festival 1970
Palme d'Or
Nominee
Venice Film Festival 1998 Venice Film Festival 1998
Elvira Notari Prize
Winner
Moscow International Film Festival 1993 Moscow International Film Festival 1993
Golden St. George
Nominee
Moscow International Film Festival 1989 Moscow International Film Festival 1989
Golden St. George
Nominee
Berlin International Film Festival 1987 Berlin International Film Festival 1987
Golden Berlin Bear
Nominee
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