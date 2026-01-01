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Kinoafisha
Persons
Věra Chytilová
Awards
Awards and nominations of Věra Chytilová
Věra Chytilová
About
Filmography
Awards
Awards and nominations of Věra Chytilová
Cannes Film Festival 1970
Palme d'Or
Nominee
Venice Film Festival 1998
Elvira Notari Prize
Winner
Moscow International Film Festival 1993
Golden St. George
Nominee
Moscow International Film Festival 1989
Golden St. George
Nominee
Berlin International Film Festival 1987
Golden Berlin Bear
Nominee
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