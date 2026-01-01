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Kinoafisha Persons Walter Cronkite Awards

Awards and nominations of Walter Cronkite

Walter Cronkite
Awards and nominations of Walter Cronkite
Golden Globes, USA 1961 Golden Globes, USA 1961
Television Achievement
Winner
Primetime Emmy Awards 1979 Primetime Emmy Awards 1979
Governor's Award
Winner
Governor's Award
Winner
Primetime Emmy Awards 1957 Primetime Emmy Awards 1957
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