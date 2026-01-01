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Kinoafisha
Persons
Walter Cronkite
Awards
Awards and nominations of Walter Cronkite
Walter Cronkite
About
Filmography
Awards
Awards and nominations of Walter Cronkite
Golden Globes, USA 1961
Television Achievement
Winner
Primetime Emmy Awards 1979
Governor's Award
Winner
Governor's Award
Winner
Primetime Emmy Awards 1957
Best News Commentator
Nominee
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