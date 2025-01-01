Menu
Kinoafisha Persons Byron Howard Awards

Byron Howard
Academy Awards, USA 2022 Academy Awards, USA 2022
Best Animated Feature Film
Academy Awards, USA 2017 Academy Awards, USA 2017
Best Animated Feature Film
Academy Awards, USA 2009 Academy Awards, USA 2009
Best Animated Feature Film
BAFTA Awards 2022 BAFTA Awards 2022
Best Animated Feature Film
BAFTA Awards 2016 BAFTA Awards 2016
BAFTA Kids Vote - Feature Film
BAFTA Awards 2017 BAFTA Awards 2017
Best Animated Feature Film
