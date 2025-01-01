Menu
Russian
Cancel
Your tickets in your personal cabinet
Kinoafisha Persons Neil LaBute Awards

Awards and nominations of Neil LaBute

Neil LaBute
Awards and nominations of Neil LaBute
Cannes Film Festival 2000 Cannes Film Festival 2000
Palme d'Or
Nominee
Cannes Film Festival 1997 Cannes Film Festival 1997
Golden Camera
Nominee
Razzie Awards 2007 Razzie Awards 2007
Worst Screenplay
Nominee
Sundance Film Festival 1997 Sundance Film Festival 1997
Dramatic
Winner
Dramatic
Nominee
Sundance Film Festival 2011 Sundance Film Festival 2011
US Fiction
Nominee
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Read more