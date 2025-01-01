Menu
Neil LaBute
Awards
Awards and nominations of Neil LaBute
Cannes Film Festival 2000
Palme d'Or
Nominee
Cannes Film Festival 1997
Golden Camera
Nominee
Razzie Awards 2007
Worst Screenplay
Nominee
Sundance Film Festival 1997
Dramatic
Winner
Dramatic
Nominee
Sundance Film Festival 2011
US Fiction
Nominee
