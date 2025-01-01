Menu
Kinoafisha Persons Daniel Auteuil Awards

Daniel Auteuil
Cannes Film Festival 1996 Cannes Film Festival 1996
Best Actor
Winner
BAFTA Awards 1988 BAFTA Awards 1988
Best Supporting Actor
Winner
