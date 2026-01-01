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Kinoafisha
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Dan Bucatinsky
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Awards and nominations of Dan Bucatinsky
Dan Bucatinsky
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Awards
Awards and nominations of Dan Bucatinsky
Primetime Emmy Awards 2013
Outstanding Guest Actor in a Drama Series
Winner
Primetime Emmy Awards 2019
Outstanding Structured Reality Program
Nominee
Outstanding Structured Reality Program
Nominee
Primetime Emmy Awards 2018
Outstanding Structured Reality Program
Nominee
Outstanding Structured Reality Program
Nominee
Primetime Emmy Awards 2017
Outstanding Structured Reality Program
Nominee
Primetime Emmy Awards 2014
Outstanding Structured Reality Program
Nominee
Outstanding Structured Reality Program
Nominee
Primetime Emmy Awards 2012
Outstanding Special Class - Short-Format Live-Action Entertainment Programs
Nominee
Outstanding Reality Program
Nominee
Screen Actors Guild Awards 2026
Outstanding Performance by an Ensemble in a Comedy Series
Nominee
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