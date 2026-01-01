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Kinoafisha
Persons
Jorma Taccone
Awards
Awards and nominations of Jorma Taccone
Jorma Taccone
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Awards
Awards and nominations of Jorma Taccone
Primetime Emmy Awards 2007
Outstanding Original Music and Lyrics
Winner
Outstanding Original Music and Lyrics
Winner
Primetime Emmy Awards 2021
Outstanding Comedy Series
Nominee
Outstanding Comedy Series
Nominee
Primetime Emmy Awards 2015
Outstanding Writing for a Variety Special
Nominee
Outstanding Writing for a Variety Special
Nominee
Primetime Emmy Awards 2011
Outstanding Original Music and Lyrics
Nominee
Outstanding Original Music and Lyrics
Nominee
Outstanding Original Music and Lyrics
Nominee
Outstanding Original Music and Lyrics
Nominee
Outstanding Writing for a Variety, Music or Comedy Series
Nominee
Outstanding Writing for a Variety, Music or Comedy Series
Nominee
Primetime Emmy Awards 2010
Outstanding Original Music and Lyrics
Nominee
Outstanding Writing for a Variety, Music or Comedy Series
Nominee
Outstanding Writing for a Variety, Music or Comedy Series
Nominee
Primetime Emmy Awards 2009
Outstanding Original Music and Lyrics
Nominee
Outstanding Original Music and Lyrics
Nominee
Outstanding Writing for a Variety, Music or Comedy Series
Nominee
Outstanding Writing for a Variety, Music or Comedy Series
Nominee
Razzie Awards 2010
Worst Supporting Actor
Nominee
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