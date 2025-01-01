Menu
Mario Camus
Awards
Awards and nominations of Mario Camus
Mario Camus
About
Filmography
Awards
Awards and nominations of Mario Camus
Cannes Film Festival 1984
Prize of the Ecumenical Jury - Special Mention
Winner
Palme d'Or
Nominee
Cannes Film Festival 1966
Palme d'Or
Nominee
Berlin International Film Festival 1983
Competition
Winner
C.I.D.A.L.C. Award
Winner
Moscow International Film Festival 1993
Golden St. George
Nominee
Moscow International Film Festival 1987
Golden Prize
Nominee
