Kinoafisha Persons Mario Camus Awards

Awards and nominations of Mario Camus

Mario Camus
Cannes Film Festival 1984 Cannes Film Festival 1984
Prize of the Ecumenical Jury - Special Mention
Winner
Palme d'Or
Nominee
Cannes Film Festival 1966 Cannes Film Festival 1966
Palme d'Or
Nominee
Berlin International Film Festival 1983 Berlin International Film Festival 1983
Competition
Winner
C.I.D.A.L.C. Award
Winner
Moscow International Film Festival 1993 Moscow International Film Festival 1993
Golden St. George
Nominee
Moscow International Film Festival 1987 Moscow International Film Festival 1987
Golden Prize
Nominee
