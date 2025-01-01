Menu
Judd Nelson
Awards
Awards and nominations of Judd Nelson
Judd Nelson
Awards
Awards and nominations of Judd Nelson
Golden Globes, USA 1988
Best Supporting Actor in a Series, Miniseries or Motion Picture Made for Television
Nominee
Razzie Awards 1988
Worst Actor
Nominee
Razzie Awards 1987
Worst Actor
Nominee
MTV Movie + TV Awards 2005
Silver Bucket of Excellence Award
Winner
