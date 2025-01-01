Menu
Awards and nominations of Judd Nelson

Awards and nominations of Judd Nelson
Golden Globes, USA 1988 Golden Globes, USA 1988
Best Supporting Actor in a Series, Miniseries or Motion Picture Made for Television
Nominee
Razzie Awards 1988 Razzie Awards 1988
Worst Actor
Nominee
Razzie Awards 1987 Razzie Awards 1987
Worst Actor
Nominee
MTV Movie + TV Awards 2005 MTV Movie + TV Awards 2005
Silver Bucket of Excellence Award
Winner
