Kinoafisha Persons Antony Cordier Awards

Awards and nominations of Antony Cordier

Antony Cordier
Venice Film Festival 2010 Venice Film Festival 2010
Golden Lion
Nominee
 Queer Lion
Nominee
Moscow International Film Festival 2018 Moscow International Film Festival 2018
Golden St. George
Nominee
