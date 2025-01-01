Menu
Russian
Cancel
Your tickets in your personal cabinet
Kinoafisha Persons Franco Nero Awards

Awards and nominations of Franco Nero

Franco Nero
Awards and nominations of Franco Nero
Golden Globes, USA 1968 Golden Globes, USA 1968
Most Promising Newcomer - Male
Nominee
Razzie Awards 2024 Razzie Awards 2024
Worst Supporting Actor
Nominee
Moscow International Film Festival 2017 Moscow International Film Festival 2017
For an Outstanding Contribution to the World Cinema
Winner
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Read more