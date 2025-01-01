Menu
Franco Nero
Awards and nominations of Franco Nero
Golden Globes, USA 1968
Most Promising Newcomer - Male
Nominee
Razzie Awards 2024
Worst Supporting Actor
Nominee
Moscow International Film Festival 2017
For an Outstanding Contribution to the World Cinema
Winner
