Kinoafisha Persons Tammy Blanchard Awards

Awards and nominations of Tammy Blanchard

Tammy Blanchard
Golden Globes, USA 2002 Golden Globes, USA 2002
Best Supporting Actress in a Series, Miniseries or Motion Picture Made for Television
Nominee
Primetime Emmy Awards 2001 Primetime Emmy Awards 2001
Outstanding Supporting Actress in a Miniseries or a Movie
Winner
Berlin International Film Festival 2007 Berlin International Film Festival 2007
Outstanding Artistic Contribution
Winner
