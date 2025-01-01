Menu
Kinoafisha
Moscow, RU
RUS
Russian
Search
Cancel
Log In
Registration
Your tickets in your personal cabinet
Showtimes & Tickets
What to watch
TV Shows
Trailers
Reviews
Persons
Kinoafisha
Persons
Nanni Moretti
Awards
Awards and nominations of Nanni Moretti
Nanni Moretti
About
Filmography
Awards
Awards and nominations of Nanni Moretti
Cannes Film Festival 2015
Prize of the Ecumenical Jury
Winner
Palme d'Or
Nominee
Cannes Film Festival 2006
Award of the City of Rome
Winner
Palme d'Or
Nominee
Cannes Film Festival 2004
Golden Coach
Winner
Golden Coach
Winner
Cannes Film Festival 2001
Palme d'Or
Winner
Competition
Winner
Cannes Film Festival 1994
Best Director
Winner
Palme d'Or
Nominee
Cannes Film Festival 2023
Palme d'Or
Nominee
Cannes Film Festival 2021
Palme d'Or
Nominee
Cannes Film Festival 2011
Palme d'Or
Nominee
Cannes Film Festival 1998
Palme d'Or
Nominee
Cannes Film Festival 1978
Palme d'Or
Nominee
Venice Film Festival 1989
Filmcritica "Bastone Bianco" Award
Winner
Venice Film Festival 1981
Special Jury Prize
Winner
Golden Lion
Nominee
Berlin International Film Festival 1986
Special Jury Prize
Winner
C.I.C.A.E. Award
Winner
Golden Berlin Bear
Nominee
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used.
Read more
I agree