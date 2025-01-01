Menu
Russian
Cancel
Your tickets in your personal cabinet
Kinoafisha Persons Nanni Moretti Awards

Awards and nominations of Nanni Moretti

Nanni Moretti
Awards and nominations of Nanni Moretti
Cannes Film Festival 2015 Cannes Film Festival 2015
Prize of the Ecumenical Jury
Winner
Palme d'Or
Nominee
Cannes Film Festival 2006 Cannes Film Festival 2006
Award of the City of Rome
Winner
Palme d'Or
Nominee
Cannes Film Festival 2004 Cannes Film Festival 2004
Golden Coach
Winner
Golden Coach
Winner
Cannes Film Festival 2001 Cannes Film Festival 2001
Palme d'Or
Winner
Competition
Winner
Cannes Film Festival 1994 Cannes Film Festival 1994
Best Director
Winner
Palme d'Or
Nominee
Cannes Film Festival 2023 Cannes Film Festival 2023
Palme d'Or
Nominee
Cannes Film Festival 2021 Cannes Film Festival 2021
Palme d'Or
Nominee
Cannes Film Festival 2011 Cannes Film Festival 2011
Palme d'Or
Nominee
Cannes Film Festival 1998 Cannes Film Festival 1998
Palme d'Or
Nominee
Cannes Film Festival 1978 Cannes Film Festival 1978
Palme d'Or
Nominee
Venice Film Festival 1989 Venice Film Festival 1989
Filmcritica "Bastone Bianco" Award
Winner
Venice Film Festival 1981 Venice Film Festival 1981
Special Jury Prize
Winner
Golden Lion
Nominee
Berlin International Film Festival 1986 Berlin International Film Festival 1986
Special Jury Prize
Winner
C.I.C.A.E. Award
Winner
Golden Berlin Bear
Nominee
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Read more