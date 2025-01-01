Menu
Don Scardino
Awards
Awards and nominations of Don Scardino
Awards and nominations of Don Scardino
Primetime Emmy Awards 2009
Outstanding Comedy Series
Winner
Outstanding Comedy Series
Winner
Primetime Emmy Awards 2008
Outstanding Comedy Series
Winner
Outstanding Comedy Series
Winner
Primetime Emmy Awards 2011
Outstanding Comedy Series
Nominee
Outstanding Comedy Series
Nominee
Primetime Emmy Awards 2010
Outstanding Comedy Series
Nominee
Outstanding Comedy Series
Nominee
Outstanding Directing for a Comedy Series
Nominee
Primetime Emmy Awards 1998
Outstanding Directing for a Variety or Music Program
Nominee
Primetime Emmy Awards 1994
Outstanding Individual Achievement in Directing in a Variety or Music Program
Nominee
Venice Film Festival 1992
Golden Lion
Nominee
