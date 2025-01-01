Menu
Awards and nominations of Don Scardino

Don Scardino
Awards and nominations of Don Scardino
Primetime Emmy Awards 2009 Primetime Emmy Awards 2009
Outstanding Comedy Series
Winner
Winner
Primetime Emmy Awards 2008 Primetime Emmy Awards 2008
Outstanding Comedy Series
Winner
Winner
Primetime Emmy Awards 2011 Primetime Emmy Awards 2011
Outstanding Comedy Series
Nominee
Nominee
Primetime Emmy Awards 2010 Primetime Emmy Awards 2010
Outstanding Comedy Series
Nominee
Nominee
 Outstanding Directing for a Comedy Series
Nominee
Primetime Emmy Awards 1998 Primetime Emmy Awards 1998
Outstanding Directing for a Variety or Music Program
Nominee
Primetime Emmy Awards 1994 Primetime Emmy Awards 1994
Outstanding Individual Achievement in Directing in a Variety or Music Program
Nominee
Venice Film Festival 1992 Venice Film Festival 1992
Golden Lion
Nominee
