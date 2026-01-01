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Kinoafisha Persons Christian Petzold Awards

Awards and nominations of Christian Petzold

Christian Petzold
Awards and nominations of Christian Petzold
Cannes Film Festival 2025 Cannes Film Festival 2025
Directors' Fortnight Audience Award
Nominee
Venice Film Festival 2008 Venice Film Festival 2008
Golden Lion
Nominee
Venice Film Festival 2000 Venice Film Festival 2000
Cinema of the Present - Lion of the Year
Nominee
Berlin International Film Festival 2023 Berlin International Film Festival 2023
Grand Jury Prize
Winner
Best Film
Nominee
Berlin International Film Festival 2020 Berlin International Film Festival 2020
Competition
Winner
Best Film
Nominee
Berlin International Film Festival 2012 Berlin International Film Festival 2012
Best Director
Winner
Reader Jury of the "Berliner Morgenpost"
Winner
Best Film
Nominee
Berlin International Film Festival 2003 Berlin International Film Festival 2003
Panorama
Winner
Berlin International Film Festival 2018 Berlin International Film Festival 2018
Best Film
Nominee
Berlin International Film Festival 2007 Berlin International Film Festival 2007
Golden Berlin Bear
Nominee
Berlin International Film Festival 2005 Berlin International Film Festival 2005
Golden Berlin Bear
Nominee
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