Peter MacNicol
Awards
Awards and nominations of Peter MacNicol
Peter MacNicol
About
Filmography
Awards
Awards and nominations of Peter MacNicol
Primetime Emmy Awards 2001
Outstanding Supporting Actor in a Comedy Series
Winner
Primetime Emmy Awards 2019
Outstanding Guest Actor in a Comedy Series
Nominee
Primetime Emmy Awards 2000
Outstanding Supporting Actor in a Comedy Series
Nominee
Primetime Emmy Awards 1999
Outstanding Supporting Actor in a Comedy Series
Nominee
Screen Actors Guild Awards 1999
Outstanding Performance by an Ensemble in a Comedy Series
Winner
Outstanding Performance by an Ensemble in a Comedy Series
Winner
Outstanding Performance by a Male Actor in a Comedy Series
Nominee
Screen Actors Guild Awards 2001
Outstanding Performance by an Ensemble in a Comedy Series
Nominee
Outstanding Performance by an Ensemble in a Comedy Series
Nominee
Outstanding Performance by a Male Actor in a Comedy Series
Nominee
Screen Actors Guild Awards 2000
Outstanding Performance by an Ensemble in a Comedy Series
Nominee
Outstanding Performance by an Ensemble in a Comedy Series
Nominee
Outstanding Performance by a Male Actor in a Comedy Series
Nominee
Screen Actors Guild Awards 1996
Outstanding Performance by an Ensemble in a Drama Series
Nominee
Outstanding Performance by an Ensemble in a Drama Series
Nominee
Screen Actors Guild Awards 1995
Outstanding Performance by an Ensemble in a Drama Series
Nominee
Outstanding Performance by an Ensemble in a Drama Series
Nominee
