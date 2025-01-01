Menu
Kinoafisha
Moscow, RU
RUS
Russian
Search
Cancel
Log In
Registration
Your tickets in your personal cabinet
Showtimes & Tickets
What to watch
TV Shows
Trailers
Reviews
Persons
Kinoafisha
Persons
Jeremy Podeswa
Awards
Awards and nominations of Jeremy Podeswa
Jeremy Podeswa
About
Filmography
Awards
Awards and nominations of Jeremy Podeswa
Primetime Emmy Awards 2018
Outstanding Directing for a Drama Series
Nominee
Primetime Emmy Awards 2015
Outstanding Directing for a Drama Series
Nominee
Primetime Emmy Awards 2011
Outstanding Directing for a Drama Series
Nominee
Primetime Emmy Awards 2010
Outstanding Directing for a Miniseries, Movie or a Dramatic Special
Nominee
Toronto International Film Festival 1999
Best Canadian Feature Film
Winner
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used.
Read more
I agree