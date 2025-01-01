Menu
Kinoafisha Persons Jeremy Podeswa Awards

Jeremy Podeswa
Awards and nominations of Jeremy Podeswa
Primetime Emmy Awards 2018 Primetime Emmy Awards 2018
Outstanding Directing for a Drama Series
Nominee
Primetime Emmy Awards 2015 Primetime Emmy Awards 2015
Outstanding Directing for a Drama Series
Nominee
Primetime Emmy Awards 2011 Primetime Emmy Awards 2011
Outstanding Directing for a Drama Series
Nominee
Primetime Emmy Awards 2010 Primetime Emmy Awards 2010
Outstanding Directing for a Miniseries, Movie or a Dramatic Special
Nominee
Toronto International Film Festival 1999 Toronto International Film Festival 1999
Best Canadian Feature Film
Winner
