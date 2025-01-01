Menu
Richard Fleischer
Awards
Awards and nominations of Richard Fleischer
Richard Fleischer
Awards and nominations of Richard Fleischer
Academy Awards, USA 1948
Best Documentary Feature
Winner
Cannes Film Festival 1959
Palme d'Or
Nominee
Golden Globes, USA 1953
Best Director
Nominee
BAFTA Awards 1960
Best Film from any Source
Nominee
Razzie Awards 1981
Worst Director
Nominee
