Kinoafisha Persons Deanna Durbin Awards

Deanna Durbin
Academy Awards, USA 1939 Academy Awards, USA 1939
Juvenile Award
Winner
Juvenile Award
Winner
