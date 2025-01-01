Menu
Awards and nominations of Natalia Verbeke

Natalia Verbeke
Berlin International Film Festival 2000 Berlin International Film Festival 2000
EFP Shooting Star
Winner
