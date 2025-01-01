Menu
Andrey Borisov
Andrey Borisov
Andrey Borisov

Date of Birth
28 November 1951
Age
73 years old
Zodiac sign
Sagittarius

Popular Films

Victoria 6.1
Victoria (2020)
Chestnyy razvod 5.2
Chestnyy razvod (2021)
Taina Chingis Khaana 5.2
Taina Chingis Khaana (2008)

Filmography

Chestnyy razvod 5.2
Chestnyy razvod
Comedy 2021, Russia
Victoria 6.1
Victoria
Comedy, Sport, Family 2020, Russia
Komandir Polyarnoy zvezdy
Drama 2016, Russia
Taina Chingis Khaana 5.2
Taina Chingis Khaana
Drama, History 2008, Russia / Mongolia / USA
