Andrey Borisov
Kinoafisha
Persons
Andrey Borisov
Andrey Borisov
Date of Birth
28 November 1951
Age
73 years old
Zodiac sign
Sagittarius
Popular Films
6.1
Victoria
(2020)
5.2
Chestnyy razvod
(2021)
5.2
Taina Chingis Khaana
(2008)
Filmography
5.2
Chestnyy razvod
Chestnyy razvod
Comedy
2021, Russia
Watch trailer
6.1
Victoria
Victoria
Comedy, Sport, Family
2020, Russia
Watch trailer
Komandir Polyarnoy zvezdy
Drama
2016, Russia
5.2
Taina Chingis Khaana
Tayna Chingis Khaana
Drama, History
2008, Russia / Mongolia / USA
Watch trailer
